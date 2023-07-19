В офисе президента ЮАР сообщили, что Путин не приедет на саммит БРИКС

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин по взаимной договоренности не приедет на саммит БРИКС в ЮАР, РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщается в среду на официальном сайте канцелярии президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы.

«По взаимной договоренности президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров», — говорится в тексте.