Россия будет проверять информацию об уничтожении США химоружия — постпред РФ при ОЗХО

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ будет сохранять бдительность и проверять информацию об уничтожении США последних запасов химического оружия. Об этом заявил в среду на онлайн-брифинге постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

«Сейчас они [США] объявили о том, что завершили эту программу [по уничтожению химоружия]. Но мы будем сохранять бдительность. <…> Мы будем проверять, но одновременно проверять», — сказал он.