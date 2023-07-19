РФ будет и дальше развивать отношения с Киргизией — Песков о санкциях США против Бишкека
15:00 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва дорожит отношениями с Бишкеком и намеревается развивать их и далее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США могут в течение этой недели ввести ограничения в отношении Киргизии в ответ на якобы имевшие место технологические и военные поставки в Россию.
«Мы намерены дальше развивать и наши двусторонние отношения с Киргизией, которыми мы весьма дорожим, и также все форматы нашей совместной интеграции», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, видит ли Москва риски для торгово-экономических отношений с Бишкеком.
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