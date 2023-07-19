РФ будет и дальше развивать отношения с Киргизией — Песков о санкциях США против Бишкека

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва дорожит отношениями с Бишкеком и намеревается развивать их и далее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США могут в течение этой недели ввести ограничения в отношении Киргизии в ответ на якобы имевшие место технологические и военные поставки в Россию.

«Мы намерены дальше развивать и наши двусторонние отношения с Киргизией, которыми мы весьма дорожим, и также все форматы нашей совместной интеграции», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, видит ли Москва риски для торгово-экономических отношений с Бишкеком.