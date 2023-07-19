Всем и так ясно, что значит посягательство на Путина — Песков о том, были ли сигналы ЮАР
15:32 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, что Россия якобы дала понять президенту ЮАР Сирилу Рамапосе, что арест российского лидера Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны.
«Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», — сказал Песков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Как утверждает офис южноафриканского лидера, Путин по обоюдному согласию не посетит в августе саммит БРИКС в ЮАР, а Россию на нем будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.
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