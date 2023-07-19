0
0
0
НОВОСТИ

Всем и так ясно, что значит посягательство на Путина — Песков о том, были ли сигналы ЮАР

15:32 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию, что Россия якобы дала понять президенту ЮАР Сирилу Рамапосе, что арест российского лидера Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны.

«Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», — сказал Песков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как утверждает офис южноафриканского лидера, Путин по обоюдному согласию не посетит в августе саммит БРИКС в ЮАР, а Россию на нем будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:16 19.07.2023
Кластеры форума "Армия 2023" - Аэродром "Кубинка"
0
69
15:12 19.07.2023
Российские войска заняли железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области
0
84
15:00 19.07.2023
РФ будет и дальше развивать отношения с Киргизией — Песков о санкциях США против Бишкека
0
100
14:32 19.07.2023
Россия будет проверять информацию об уничтожении США химоружия — постпред РФ при ОЗХО
0
157
14:12 19.07.2023
В офисе президента ЮАР сообщили, что Путин не приедет на саммит БРИКС
0
185
14:00 19.07.2023
Японию в январе — июне посетило на 536% больше россиян, чем в первом полугодии 2022 года
0
197
13:32 19.07.2023
Мир начинает уставать от конфликта на Украине, считает президент Бразилии
0
256
13:20 19.07.2023
Военный эксперт призвал выводить из строя мосты через Днепр
0
253
13:05 19.07.2023
Патрульный корабль ЧФ уничтожил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее Босфора
0
242
13:00 19.07.2023
Глава британского МИ-6 назвал Китай главным объектом внимания его ведомства
0
234

Возврат к списку