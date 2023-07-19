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НОВОСТИ

Российские войска заняли железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области

15:12 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска на купянском направлении заняли железнодорожную станцию Молчаново, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области», — сказал Конашенков.

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