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НОВОСТИ

Кластеры форума "Армия 2023" - Аэродром "Кубинка"

15:16 19.07.2023

Начинаем знакомство с кластерами форума, и сегодня расскажем о ключевой площадке для представления новинок авиационной техники - Авиакластере, расположенном на территории аэродрома "Кубинка".

Площадке уделяется особое внимание со стороны руководства Минобороны России. Ее участники традиционно демонстрируют авиационную технику, БпЛА аэродромного базирования, двигатели, радиоэлектронное оборудование, наземные пункты управления и их оборудование, а также авиационное вооружение.

Как добраться:

  • От ж/д станции Кубинка-1 на бесплатном автобусе Форума (Маршрут№12).

  • От Парка Патриот (остановки у входных групп В,С,D) на бесплатном автобусе Форума (Маршрут №11) до ж/д станции Кубинка-1, далее Маршрут №12.

Подробнее на официальном сайте Форума в разделе «Как добраться».

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