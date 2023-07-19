Путин признался, что ему не понравился студенческий опыт работы грузчиком

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин рассказал о собственном опыте работы грузчиком, признавшись, что она ему не очень понравилась.

На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» к главе государства обратился победитель конкурса управленцев «Лидеры России», доброволец специальной военной операции, временно исполняющий обязанности заместителя командира полка по военно-политической работе Илья Штокман, рассказавший, что, уехав на работу за границу в 2008 году, он прошел путь от грузчика в пекарне до руководителя проектов крупной IT-компании.

«Пекарня — это неплохо, само по себе неплохо», — улыбнулся Путин. «Я когда студентом был, подрабатывал, какие-то мешки мы грузили на железнодорожной станции, но то занятие не очень понравилось, честно говоря», — заметил президент.