Путин признался, что ему не понравился студенческий опыт работы грузчиком
16:00 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин рассказал о собственном опыте работы грузчиком, признавшись, что она ему не очень понравилась.
На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» к главе государства обратился победитель конкурса управленцев «Лидеры России», доброволец специальной военной операции, временно исполняющий обязанности заместителя командира полка по военно-политической работе Илья Штокман, рассказавший, что, уехав на работу за границу в 2008 году, он прошел путь от грузчика в пекарне до руководителя проектов крупной IT-компании.
«Пекарня — это неплохо, само по себе неплохо», — улыбнулся Путин. «Я когда студентом был, подрабатывал, какие-то мешки мы грузили на железнодорожной станции, но то занятие не очень понравилось, честно говоря», — заметил президент.
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