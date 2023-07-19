0
0
149
НОВОСТИ

Путин признался, что ему не понравился студенческий опыт работы грузчиком

16:00 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин рассказал о собственном опыте работы грузчиком, признавшись, что она ему не очень понравилась.

На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» к главе государства обратился победитель конкурса управленцев «Лидеры России», доброволец специальной военной операции, временно исполняющий обязанности заместителя командира полка по военно-политической работе Илья Штокман, рассказавший, что, уехав на работу за границу в 2008 году, он прошел путь от грузчика в пекарне до руководителя проектов крупной IT-компании.

«Пекарня — это неплохо, само по себе неплохо», — улыбнулся Путин. «Я когда студентом был, подрабатывал, какие-то мешки мы грузили на железнодорожной станции, но то занятие не очень понравилось, честно говоря», — заметил президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 19.07.2023
Госдума приняла закон о праве Росгвардии иметь на вооружении военную технику
0
25
17:00 19.07.2023
Путин ожидает, что города, улицы и школы в РФ будут называть в честь участников СВО
0
57
16:32 19.07.2023
Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи — Песков
0
106
16:12 19.07.2023
Польша согласовала с соседними странами продление запрета на ввоз зерна с Украины
0
138
15:32 19.07.2023
Всем и так ясно, что значит посягательство на Путина — Песков о том, были ли сигналы ЮАР
0
234
15:16 19.07.2023
Кластеры форума "Армия 2023" - Аэродром "Кубинка"
0
205
15:12 19.07.2023
Российские войска заняли железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области
0
228
15:00 19.07.2023
РФ будет и дальше развивать отношения с Киргизией — Песков о санкциях США против Бишкека
0
226
14:32 19.07.2023
Россия будет проверять информацию об уничтожении США химоружия — постпред РФ при ОЗХО
0
266
14:12 19.07.2023
В офисе президента ЮАР сообщили, что Путин не приедет на саммит БРИКС
0
301

Возврат к списку