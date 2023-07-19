Путин ожидает, что города, улицы и школы в РФ будут называть в честь участников СВО

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Имена участников специальной военной операции будут появляться на картах российских городов, уверен президент РФ Владимир Путин.

На заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» глава государства пообщался, в частности, с добровольцем СВО Ильей Штокманом, который ранее стал победителем конкурса управленцев «Лидеры России». Путин в шутку заметил, что одно из крупнейших газовых месторождений РФ называется Штокмановским.

«[Оно] не вашим именем названо. Но уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев», — обратился президент к участнику СВО.