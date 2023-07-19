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Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи — Песков

16:32 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин выступит на саммите БРИКС по видеосвязи, он примет полноценное участие в мероприятии, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент [РФ Владимир] Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. Это будет полноценное участие», — сказал он.

Песков подтвердил, что очно Россию на саммите будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. «На самой встрече будет присутствовать министр [иностранных дел Сергей] Лавров», — добавил представитель Кремля.

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