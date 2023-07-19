0
0
0
НОВОСТИ

Госдума приняла закон о праве Росгвардии иметь на вооружении военную технику

17:12 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом законопроект о праве Росгвардии иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику.

Документ внесла на рассмотрение палаты группа депутатов Госдумы в понедельник, 17 июля. Авторами инициативы выступили председатели трех комитетов палаты: по обороне — Андрей Картаполов, по безопасности — Василий Пискарев, по информполитике — Александр Хинштейн. Изменения вносятся в закон «О войсках национальной гвардии РФ».

Документ заменяет используемый сегодня в законе термин «оружие» на термин «вооружение», под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения. Кроме того, используемый сегодня в законе термин «боевая техника» заменяется на «военная техника», под ней подразумеваются различные технические средства оснащения войск для боевой и повседневной деятельности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 19.07.2023
Путин ожидает, что города, улицы и школы в РФ будут называть в честь участников СВО
0
57
16:32 19.07.2023
Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи — Песков
0
106
16:12 19.07.2023
Польша согласовала с соседними странами продление запрета на ввоз зерна с Украины
0
138
16:00 19.07.2023
Путин признался, что ему не понравился студенческий опыт работы грузчиком
0
161
15:32 19.07.2023
Всем и так ясно, что значит посягательство на Путина — Песков о том, были ли сигналы ЮАР
0
234
15:16 19.07.2023
Кластеры форума "Армия 2023" - Аэродром "Кубинка"
0
205
15:12 19.07.2023
Российские войска заняли железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области
0
228
15:00 19.07.2023
РФ будет и дальше развивать отношения с Киргизией — Песков о санкциях США против Бишкека
0
226
14:32 19.07.2023
Россия будет проверять информацию об уничтожении США химоружия — постпред РФ при ОЗХО
0
266
14:12 19.07.2023
В офисе президента ЮАР сообщили, что Путин не приедет на саммит БРИКС
0
301

Возврат к списку