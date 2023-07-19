Госдума приняла закон о праве Росгвардии иметь на вооружении военную технику

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом законопроект о праве Росгвардии иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику.

Документ внесла на рассмотрение палаты группа депутатов Госдумы в понедельник, 17 июля. Авторами инициативы выступили председатели трех комитетов палаты: по обороне — Андрей Картаполов, по безопасности — Василий Пискарев, по информполитике — Александр Хинштейн. Изменения вносятся в закон «О войсках национальной гвардии РФ».

Документ заменяет используемый сегодня в законе термин «оружие» на термин «вооружение», под которым понимается совокупность оружия и технических средств его применения. Кроме того, используемый сегодня в законе термин «боевая техника» заменяется на «военная техника», под ней подразумеваются различные технические средства оснащения войск для боевой и повседневной деятельности.