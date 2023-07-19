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Россия исчерпала лимит на революции — Путин

17:40 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Революции России больше не нужны, она пережила их достаточно в XX веке, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей».

Он сначала в шутку прокомментировал упоминание одним из участников заседания прошедшего туристического слета «Маевка». «Надеюсь, что это маевка, которая не приведет к революции», — сказал Путин, отметив с иронией, что его это название «настораживает».

«Потому что лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан, выбран полностью», — подчеркнул президент РФ.

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