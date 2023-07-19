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Полиция Стокгольма разрешила акцию у посольства Ирака тем, кто ранее сжег Коран возле мечети

18:15 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведская полиция удовлетворила ходатайство о проведении в четверг манифестации у посольства Ирака в Стокгольме. В заявлении организаторов акции говорится, что они намерены сжечь Коран и иракский флаг, сообщает в среду агентство ТТ.

Стражи порядка отметили, что поговорили с участниками манифестации и готовы к ней. «Все пройдет отлично», — пообещал представитель столичной полиции Ула Эстерлинг.

Организаторов двое. По информации TT, это те же самые люди, которые в конце июня сожгли Коран возле мечети в Стокгольме. В Ираке акция привела к демонстрациям и штурму шведского посольства в Багдаде.

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