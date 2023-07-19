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Патриарх Кирилл указал, какие храмы, по возможности, стоит посещать прихожанам на Украине

18:30 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих на Украине и в других странах канонической ответственности Русской православной церкви (РПЦ) ходить в те храмы, где сохраняется его поминовение. Об этом он заявил в среду на Архиерейском совещании в Московской духовной академии, отрывки из доклада предстоятеля распространила его пресс-служба.

«В нынешних обстоятельствах у некоторых верных чад православной церкви возникает болезненный вопрос: можно ли причащаться, молиться в храмах, где патриарха не поминают, действенны ли тут таинства? В Московскую Патриархию поступает много писем по этому поводу. Скажу так: если есть возможность ходить на службы в храм, где духовенство сохраняет верность каноническому порядку поминовения предстоятеля Церкви, следует ходить именно в такой храм», — сказал патриарх.

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