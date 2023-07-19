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Суда, идущие по Черному морю в порты Украины будут рассматриваться как перевозящие военные грузы - МО РФ

18:25 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения. Об этом заявили журналистам в Минобороны России в среду.

«В связи с прекращением функционирования черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора с 00:00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения», — заявили в ведомстве.

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