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Венгрия сохранит эмбарго на зерно с Украины до конца года, даже если ЕК его не продлит

18:50 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия установит эмбарго на ввоз украинского зерна в одностороннем порядке, если Еврокомиссия (ЕК) не продлит как минимум до конца года общий запрет на его поставки в пять стран Центральной Европы. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, выступая на пресс-конференции после совещания в Варшаве с коллегами из Болгарии, Польши, Румынии и Словакии.

Он напомнил, что пока запрет на импорт зерна и масличных культур с Украины в соседние страны Евросоюза установлен до середины сентября. «Срок 15 сентября для нас неприемлем», — процитировало главу Минсельхоза информационное агентство MTI.

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