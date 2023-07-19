Число жертв со стороны ВСУ возросло втрое по сравнению с показателями трехмесячной давности – эксперт Newsweek

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие три месяца увеличились в три раза, их уровень ужасает. С таким утверждением выступил Эрик Крамер — бывший американский спецназовец, обучающий украинские войска в Киеве.

«У них очень много потерь, — сказал он в опубликованном в среду интервью журналу Newsweek. — Я знаю людей, которые работают на пункте приема раненых. Не хочу говорить конкретные цифры, так как они выборочны, но число жертв возросло втрое по сравнению с показателями трехмесячной давности. Это ужасает».

Американский ветеран не думает, что украинское контрнаступление «увенчается успехом», вместе с тем он считает, что киевским властям необходимо бросить на него все силы, так как иначе «они потеряют поддержку» Запада.