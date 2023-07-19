Показатели туристической отрасли в Италии могут превзойти показатели рекордного 2019 года
19:50 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно его прогнозам, по итогам текущего летнего сезона показатели превзойдут 2019 год, считавшийся рекордным для итальянского туризма. При этом отмечается, что каждый третий турист — иностранец. В июле уровень бронирования в отелях оставался стабильным, но в августе и сентябре он уже выше на 20% по сравнению со средними показателями за 2022 год.
Так, в июле зарезервировано более 58% мест в гостиничных и прочих принимающих туристов структурах, в августе — более 83%, почти 50% уже зарезервированы на сентябрь. В частности, в августе забронированы почти 90% мест в гостиницах на горных курортах и более 80% мест на морских побережьях. Хорошие показатели бронирования управление отмечает и в городах с культурными достопримечательностями: 57% мест в принимающих структурах заняты в июле, 82,5% — в августе, 50% уже зарезервированы на сентябрь.
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