Очередей для проезда по Крымскому мосту нет с обеих сторон
20:15 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очереди на проезд по Крымскому мосту на 19:00 часов среды с обеих сторон нет. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
«19:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в сообщении. В среду по состоянию на 12:00 мск в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находилось 220 транспортных средств.
В настоящее время по мосту могут ехать легковые автомобили массой до 3,5 т.
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