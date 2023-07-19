Путин: Наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе
20:40 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.
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