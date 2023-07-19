Путин: Наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова заместить украинское зерно на мировом рынке как на безвозмездной, так и на коммерческой основе.

«Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.