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«Троица» Рублева покинула храм Христа Спасителя - ТАСС

20:42 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева вынесли из храма Христа Спасителя и начали грузить в автофургон компании «Арт-курьер», передает корреспондент ТАСС с места событий.

Икона находилась в храме Христа Спасителя с 3 июня. Гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев ранее сообщал ТАСС, что икону привезут в реставрационный центр после экспонирования в храме Христа Спасителя 19 июля.

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