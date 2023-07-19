Путин назвал базовое условие для возвращения России к зерновой сделке

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сразу вернется в зерновую сделку, как только будут выполнены ее условия, а изначально гуманитарная суть соглашений будет восстановлена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Базовое условие России для возвращения сделки — это восстановление ее изначальной гуманитарной сути», — сказал глава государства.



«Мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира и, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

При этом российский лидер подчеркнул: «Только при одном условии — если будут в полном объеме учтены, а главное реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке». В качестве первого принципа Путин назвал «вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки».