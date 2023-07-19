"Троицу" Рублева доставили Реставрационный центр имени Грабаря

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Святую Троицу» кисти Андрея Рублева доставили в среду вечером из храма Христа Спасителя (ХХС) в Реставрационный центр имени Грабаря. Транспортировкой иконы занимался перевозчик «Арт-курьер», ответственный за перевозку реликвии из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя 4 июня, передает корреспондент ТАСС.

Святыню упаковали в ящик для транспортировки, фургоны сопровождали автомобили ДПС. В Реставрационном центре имени Грабаря для хранения «Троицы» подготовлено помещение со специальным температурно-влажностным режимом, газовой системой пожаротушения и техническими средствами охраны. Совет из ведущих специалистов в области изучения, сохранения и реставрации древнерусской живописи планирует принять решение о реставрации или консервации иконы до конца июля.