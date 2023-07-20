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FPV-дрон «Упырь» уничтожил лодку с десантом ВСУ на Днепре в районе Антоновского моста

09:00 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операторы FPV-дрона «Упырь» (first-person view, «вид от первого лица») смогли поразить на Днепре лодку с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), следовавшую в район Антоновского моста. Также при помощи беспилотника удалось поразить живую силу противника в укреплении под мостом, сообщил ТАСС представитель компании-производителя.

«ВСУ ночью перевозили личный состав на другую сторону Днепра в район Антоновского моста. Операторам удалось поразить их технику дважды, второй раз в ходе попытке эвакуации подбитой лодки. Незадолго до этого были вычислены и поражены военные, которые оборудовали укрепление под мостом», — рассказал собеседник агентства.

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