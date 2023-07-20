Девочка-подросток погибла из-за удара украинского БПЛА на северо-западе Крыма

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник атаковал северо-западную часть Крыма, в результате чего погибла девочка-подросток. Также повреждены четыре административных здания, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. На месте работают профильные службы. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток», — написал Аксенов, добавив, что семье погибшей будет оказана вся необходимая поддержка.