Девочка-подросток погибла из-за удара украинского БПЛА на северо-западе Крыма
09:05 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотник атаковал северо-западную часть Крыма, в результате чего погибла девочка-подросток. Также повреждены четыре административных здания, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
«В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. На месте работают профильные службы. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток», — написал Аксенов, добавив, что семье погибшей будет оказана вся необходимая поддержка.
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