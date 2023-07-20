0
0
157
НОВОСТИ

Девочка-подросток погибла из-за удара украинского БПЛА на северо-западе Крыма

09:05 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник атаковал северо-западную часть Крыма, в результате чего погибла девочка-подросток. Также повреждены четыре административных здания, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждены четыре административных здания. На месте работают профильные службы. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток», — написал Аксенов, добавив, что семье погибшей будет оказана вся необходимая поддержка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 20.07.2023
РФ в январе — июне лидирует по поставкам нефти в Китай, импорт вырос на 27%
0
14
09:32 20.07.2023
Сенат США не принял поправку, обязывающую объявлять войну при применении 5-й статьи НАТО
0
95
09:20 20.07.2023
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде — Reuters
0
106
09:00 20.07.2023
FPV-дрон «Упырь» уничтожил лодку с десантом ВСУ на Днепре в районе Антоновского моста
0
145
21:50 19.07.2023
"Троицу" Рублева доставили Реставрационный центр имени Грабаря
0
666
20:45 19.07.2023
Путин назвал базовое условие для возвращения России к зерновой сделке
0
811
20:42 19.07.2023
«Троица» Рублева покинула храм Христа Спасителя - ТАСС
0
665
20:40 19.07.2023
Путин: Наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе
0
698
20:25 19.07.2023
Массовое введение цифрового рубля может произойти, начиная с 2025 года - Набиуллина
0
690
20:15 19.07.2023
Очередей для проезда по Крымскому мосту нет с обеих сторон
0
678

Возврат к списку