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НОВОСТИ

Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде — Reuters

09:20 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протестующие против акции сожжения копии Корана, проведенной недавно с согласия властей Стокгольма, ворвались в посольство Швеции в Багдаде. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник и очевидца, участники манифестации подожгли здание.

По данным источника Reuters, никто из сотрудников посольства не пострадал.

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