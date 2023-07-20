Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде — Reuters
09:20 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Протестующие против акции сожжения копии Корана, проведенной недавно с согласия властей Стокгольма, ворвались в посольство Швеции в Багдаде. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник и очевидца, участники манифестации подожгли здание.
По данным источника Reuters, никто из сотрудников посольства не пострадал.
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