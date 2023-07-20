Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде — Reuters

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протестующие против акции сожжения копии Корана, проведенной недавно с согласия властей Стокгольма, ворвались в посольство Швеции в Багдаде. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник и очевидца, участники манифестации подожгли здание.

По данным источника Reuters, никто из сотрудников посольства не пострадал.