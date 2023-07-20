Сенат США не принял поправку, обязывающую объявлять войну при применении 5-й статьи НАТО

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены Сената Конгресса США в среду не приняли предложенную поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается 1 октября), обязывающую Конгресс объявлять войну в случае задействования пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне. Об этом сообщается на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Для принятия поправки, автором которой был сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки), требовалось 60 голосов сенаторов. Однако за нее высказались всего 16 человек, против — 83.

Также в среду Сенат одобрил другую, связанную с НАТО инициативу, запрещающую любому американскому президенту в одностороннем порядке без одобрения Конгресса объявлять о выходе США из состава Североатлантического альянса.