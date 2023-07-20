Сенат США не принял поправку, обязывающую объявлять войну при применении 5-й статьи НАТО
09:32 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Члены Сената Конгресса США в среду не приняли предложенную поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается 1 октября), обязывающую Конгресс объявлять войну в случае задействования пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне. Об этом сообщается на сайте верхней палаты американского законодательного органа.
Для принятия поправки, автором которой был сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки), требовалось 60 голосов сенаторов. Однако за нее высказались всего 16 человек, против — 83.
Также в среду Сенат одобрил другую, связанную с НАТО инициативу, запрещающую любому американскому президенту в одностороннем порядке без одобрения Конгресса объявлять о выходе США из состава Североатлантического альянса.
НОВОСТИ
- 09:05 20.07.2023
- Девочка-подросток погибла из-за удара украинского БПЛА на северо-западе Крыма
- 09:00 20.07.2023
- FPV-дрон «Упырь» уничтожил лодку с десантом ВСУ на Днепре в районе Антоновского моста
- 19:20 19.07.2023
- Число жертв со стороны ВСУ возросло втрое по сравнению с показателями трехмесячной давности – эксперт Newsweek
- 18:25 19.07.2023
- Суда, идущие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы - МО РФ
- 15:16 19.07.2023
- Кластеры форума "Армия 2023" - Аэродром "Кубинка"
- 15:12 19.07.2023
- Российские войска заняли железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области
- 13:20 19.07.2023
- Военный эксперт призвал выводить из строя мосты через Днепр
- 11:20 19.07.2023
- Более 40 военных ВСУ уничтожены при попытке высадиться ночью у Антоновского моста
- 10:20 19.07.2023
- Минобороны Великобритании сообщило о планах обновить свои ядерные боеголовки
- 09:00 19.07.2023
- Удар возмездия по Одессе длился больше часа - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать