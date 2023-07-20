РФ в январе — июне лидирует по поставкам нефти в Китай, импорт вырос на 27%

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в январе — июне импортировал из России 52,6 млн тонн нефти, что на 27,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. РФ продолжает лидировать по объему поставок в Китай, следует из статистики, опубликованной в четверг Главным таможенным управлением КНР.

При этом стоимость импорта за указанный период снизилась в годовом исчислении на 3,7%, до $28 млрд.