РФ в январе — июне лидирует по поставкам нефти в Китай, импорт вырос на 27%
10:00 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай в январе — июне импортировал из России 52,6 млн тонн нефти, что на 27,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. РФ продолжает лидировать по объему поставок в Китай, следует из статистики, опубликованной в четверг Главным таможенным управлением КНР.
При этом стоимость импорта за указанный период снизилась в годовом исчислении на 3,7%, до $28 млрд.
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