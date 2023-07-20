Запад намерен уделять больше внимания не поставкам вооружений Украине, а их ремонту - Politico
10:05 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад меняет стратегию по вооружению Украины, переходя от передачи военной техники Киеву к ее ремонту. Об этом заявил обозреватель американской газеты Politico Пол Маклири.
По словам журналиста, после 17 месяцев боевых действий Украина накопила ошеломляющий и разнообразный арсенал техники, которую необходимо поддерживать. Поэтому, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона, Маклири утверждает, что усилия Запада по созданию украинской военной машины значительно сместились на ремонт и техническое обслуживание уже переданного Киеву оружия.
На фоне крайне трудно идущего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), проблема починки поврежденной в боях техники становится крайне острой для Киева, отмечает обозреватель. Газета.Ru
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