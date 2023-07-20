Нефтегазовая сфера перестала считаться самой престижной для россиян - опрос
10:20 20.07.2023 Источник: РБК
По мнению россиян, IТ-отрасль обогнала нефтегазовую по престижности, показал опрос НН.ru. В этом году информационные технологии сочли самой престижной сферой 49% опрошенных, а нефть и газ — 42%. В 2020-м нефтегазовую сферу выбрали 48% респондентов.
Непрестижной каждый второй, или 50% опрошенных, назвал сферу ЖКХ, 28% — розничную торговлю, по 25% — гостинично-ресторанную отрасль и госучреждения, 23% — образовательные учреждения. РБК
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