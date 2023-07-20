Маск признал, что не понимает ситуацию, происходящую в мировой экономике
10:32 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель, гендиректор компании-производителя электромобилей Tesla Илон Маск признал, что не понимает ситуацию в мировой экономике из-за постоянных изменений. На фоне такой турбулентности Tesla может снизить цены на электромобили, допустил он.
«В один день мне кажется, что мировая экономика разваливается на части, а на другой день все в порядке. Я не знаю, что, черт возьми, происходит. <…> Жаль, что я не знаю», — сказал Маск в ходе конференц-звонка по итогам публикации финансовых итогов компании во II квартале.
Предприниматель охарактеризовал ситуацию как «турбулентные времена» и намекнул, что Tesla может снизить цены на электромобили. «Когда процентные ставки резко повышаются, мы по сути должны снижать стоимость машин. <…> Недавно произошел самый резкий рост процентных ставок в истории, поэтому мы должны были что-то с этим делать», — указал Маск.
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