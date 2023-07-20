Австралийский наемник обвинил командиров ВСУ в некомпетентности и жестоком обращении

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралийский наемник обвинил командование украинских ВС в некомпетентности, из-за которой на поле боя гибнет много украинских солдат и иностранных наемников. Об этом он рассказал в четверг в интервью радиостанции Эй-би-си.

По словам наемника, который из-за опасений за свою свободу и жизнь скрыл имя, воюющие на стороне Украины солдаты «постоянно подвергаются опасности из-за некомпетентности военачальников, а кроме того, им угрожают расправой за высказывания <…> и попытки покинуть зону боевых действий».

«Простой факт заключается в том, что там [на линии боевого соприкосновения] настоящая мясорубка», — сказал наемник, добавив, что видел на Украине «вещи, совершенно неприемлемые с военной точки зрения».

Также австралиец, назвавшийся позывным Буш, рассказал, что многие бойцы иностранного легиона на Украине не получают обещанных им выплат и готовы покинуть зону специальной военной операции, если не будут устранены «проблемы, связанные с неграмотным руководством украинских командиров и жестоким обращением». «Мы вполне готовы к тому, чтобы просто уйти и отправиться куда-нибудь еще, и <…> это то, что нужно знать вышестоящему руководству. Мы все на самом деле собираемся уйти», — подчеркнул он и отметил, что система руководства в ВС Украины «нарушена до такой степени, что невозможно выполнять самые простые задачи».

Вещательная корпорация Эй-би-си, которой принадлежит одноименная радиостанция, обратилась к послу Украины в Австралии Василию Мирошниченко с просьбой «довести до сведения украинского командования опасения, высказанные австралийским наемником». В ответ дипломат заявил, что «австралийцы, служащие на Украине, должны сообщать о своих опасениях украинским командирам, а не средствам массовой информации, и тогда на них будут должным образом реагировать».