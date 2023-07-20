Белорусские военные с бойцами ЧВК «Вагнер» отработают учебно-боевые задачи под Брестом

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отработают ряд учебно-боевых задач на полигоне «Брестский», который расположен вблизи белорусско-польской границы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

«Вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК „Вагнер“. На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне „Брестский“, — отметили в оборонном ведомстве.