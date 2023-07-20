США недовольны сепаратистскими высказываниями замглавы администрации Тайваня — FT

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена попросила Тайвань объяснить неоднозначные высказывания фаворита в борьбе за пост главы администрации острова, действующего заместителя главы администрации Лай Циндэ, которые могут расходиться с официальной позицией Вашингтона, не признающего независимость Тайваня. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times со ссылкой на чиновников.

«Когда президент Тайваня сможет войти в Белый дом, политическая цель, которую мы преследуем, будет достигнута», — сказал Лай Циндэ в ходе одного из мероприятий в рамках предвыборной кампании. Издание напоминает, что согласно закону об отношениях с Тайванем официальные представители Тайбэя не могут посещать Вашингтон, что подчеркивает приверженность США политике «одного Китая». «Они (США — прим. ТАСС) сочли это [высказывание] слишком отличным от того, что мы говорили ранее, и спросили, стоит ли ждать от Лай [Циндэ] еще сюрпризов», — заявил газете высокопоставленный тайваньский чиновник, отметив, что высказывания замглавы администрации расходятся с «благоразумным подходом» действующего лидера Тайваня Цай Инвэнь.

Посол КНР в США Се Фэн назвал Лай Циндэ «сепаратистом». Он не уточнил, станет ли посещение Вашингтона тайваньским лидером пересечением красной линии для Китая, однако отметил, что Пекин будет недоволен возможным грядущим транзитом Лай Циндэ в Парагвай через США, где он может остановиться по пути на инаугурацию парагвайского президента Сантьяго Пеньи.