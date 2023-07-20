ЕС может перенести на Украину мероприятия по подготовке украинских военных

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз (ЕС) может рассмотреть вопрос о постепенном переносе на Украину мероприятий по подготовке украинских военнослужащих. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на документ с предложениями главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, подготовленный к встрече глав МИД ЕС 20 июля.

Боррель, как пишет DPA, к встрече министров иностранных дел предложил значительно расширить программу военной подготовки для Вооруженных сил Украины. Таким образом, если позволят обстоятельства, можно было бы рассмотреть возможность постепенного переноса учебных мероприятий на Украину. Кроме того, Боррель рекомендует выделить дополнительные миллиарды на поставку вооружений и техники Киеву, указывает DPA.