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ЕС придется нарастить ввоз зерна с Украины по суше, несмотря на протест 5 стран — Боррель

12:05 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз после разрыва зерновой сделки будет вынужден нарастить ввоз зерна с Украины по суше, несмотря на призыв пяти сопредельных стран ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна на их рынки. Об этом заявил в четверг глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

«Помимо морского маршрута (действовал в рамках зерновой сделки и теперь закрыт — прим. ТАСС), у нас есть линии солидарности (созданные ЕК весной 2022 года речные и сухопутные маршруты для вывоза зерна с Украины в ЕС — прим. ТАСС), которые позволяют нам экспортировать много зерна через порты Черного моря [, принадлежащие странам ЕС]. Это зерно поступает через границы стран — членов ЕС с Украиной. Этот поток должен увеличиться. Если морской маршрут закрыт, мы должны нарастить ввоз зерна, чтобы экспортировать его через наши порты. Нужны большие усилия соседей Украины, им придется сделать больше, открывая границы и упрощая транспортные перевозки», — сказал Боррель.

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