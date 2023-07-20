Венгрия выступит на встрече в ЕС против дополнительной военной помощи Украине — Сийярто

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия выступает против дополнительного финансирования Евросоюзом поставок вооружений Украине и требует от Киева отчета о том, на что были потрачены ранее выделенные ему 10 млн евро. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь в Брюссель на совещание со своими коллегами из стран ЕС.

«Брюссель хочет выделить еще 20 млрд евро на поставки оружия Украине. Сегодня на заседании Совета министров иностранных дел в Брюсселе будет оказано серьезное давление, чтобы одобрить это предложение, но позиция Венгрии остается ясной: мы ждем отчета о 10 млн евро, уже выделенных Украине», — написал Сийярто в соцсети.

Днем ранее он также подтвердил, что Венгрия не согласится на предоставление Евросоюзом дополнительной военной помощи Украине до тех пор, пока власти этой страны на исключат крупнейший венгерский банк OTP из своего списка «международных спонсоров войны».