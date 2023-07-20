В Минсельхозе сообщили об уменьшении урожая зерна в этом году по сравнению с прошлым
12:32 20.07.2023 Источник: Интерфакс
Урожайность зерна в РФ в этом году ниже прошлогодней, сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов на летней конференции "Где маржа 2023" в четверг в Москве.
"Урожайность в этом году ниже прошлогоднего рекордного уровня. Но два раза рекорды повторять - это очень сложная процедура. Тем более что и рынок бы нам надо немножко стабилизировать, и доходность повысить", - сказал он.
Показатели урожайности он не привел.
Как сообщалось, в прошлом году она составила 32,3 ц/га с посевной площади.
По словам главы департамента, уборочная кампания в тех субъектах, где позволяет погода, проходит штатно. К настоящему времени собрано более 21 млн тонн зерна.
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