Мэр Сергей Собянин: Завершена реконструкция Ледового дворца в Сокольниках

12:04

Реконструкцию Ледового дворца в Сокольниках завершена. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, после завершения процесса спортивное сооружение площадью более 18,5 тыс. кв м, отвечает всем современным требованиям.

Как отмечает градоначальник, в здании размещены две ледовые арены, спортивный зал профессиональной подготовки хоккеистов, зал для занятий мини-футболом и шахматно-шашечный клуб, медкабинет и СПА-центр, раздевалки для спортсменов и технические помещения. «Обновленный Ледовый дворец станет центром притяжения наших талантливых спортсменов», - написал глава города у себя в Telegram-канале.

Территория вокруг Ледового дворца благоустроили, проложив пешеходные зоны и дорожки, высадив деревья и кустарники, установив декоративное вечернее освещение.