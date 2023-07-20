Мэр Сергей Собянин: Завершена реконструкция Ледового дворца в Сокольниках
12:04 20.07.2023
Реконструкцию Ледового дворца в Сокольниках завершена. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, после завершения процесса спортивное сооружение площадью более 18,5 тыс. кв м, отвечает всем современным требованиям.
Как отмечает градоначальник, в здании размещены две ледовые арены, спортивный зал профессиональной подготовки хоккеистов, зал для занятий мини-футболом и шахматно-шашечный клуб, медкабинет и СПА-центр, раздевалки для спортсменов и технические помещения. «Обновленный Ледовый дворец станет центром притяжения наших талантливых спортсменов», - написал глава города у себя в Telegram-канале.
Территория вокруг Ледового дворца благоустроили, проложив пешеходные зоны и дорожки, высадив деревья и кустарники, установив декоративное вечернее освещение.
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