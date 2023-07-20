Совместные учения ВМС России и КНР стартовали в Японском море

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Японском море стартовали совместные учения России и Китая. Манёвры «Север. Взаимодействие-2023» продлятся до 23 июля.

«В ходе совместных практических действий будут отрабатываться противолодочные задачи и морской бой, конвоирование судов, охрана и оборона отрядов кораблей при стоянке на незащищённом рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря. Запланировано выполнение совместных артиллерийских стрельб»,— говорится в заявлении Минобороны России.

ВМФ нашей страны представят корабли «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой РФ Алдар Цыденжапов».

ВМС КНР представят эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао» и судно комплексного снабжения «Тайху».

В учениях также примут участие в общей сложности более 30 летательных аппаратов морской авиации, которых привлекли обе стороны. Говорит Москва