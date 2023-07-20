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НОВОСТИ

В Сумской области произошли взрывы

13:05 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли в Сумской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иных подробностей инцидента пока не приводится.

Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

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