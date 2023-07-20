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Российский персонал покинул СКЦ в связи с прекращением зерновой сделки

13:20 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский персонал покинул Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле в связи с выходом РФ из зерновой сделки. Об этом сообщил в четверг телеканал ТРТ со ссылкой на источники в Минобороны Турции.

В военном ведомстве Турции, как отмечается, рассчитывают на восстановление зерновой сделки и по линии профильных ведомств продолжают контакты с ее участниками. В Минобороны также подчеркнули, что в Анкаре «не видят альтернативы зерновому коридору».

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