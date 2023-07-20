Лондон ввел санкции против россиян, якобы связанных с ЧВК «Вагнер» в ЦАР, Судане и Мали
13:32 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании ввело санкции против восьми физических лиц и пяти компаний в ЦАР, Судане и Мали, предположительно связанных с ЧВК «Вагнер». Соответствующие позиции были внесены в новую версию санкционного списка, опубликованного в четверг МИД Соединенного Королевства.
Под санкции подпала «М Инвест» Евгения Пригожина, которая якобы занимается добычей золота в Судане, суданские Maroe Gold и Al-Solag Mining Company, а также Lobaye Invest Sarlu и Sewa Security, действующие в ЦАР и якобы «занимающиеся деятельностью, подрывающей мир и стабильность» в стране. Утверждается, что все компании связаны с ЧВК «Вагнер».
В списке также восемь человек, которых британский МИД считает сотрудниками структур Пригожина или командирами подразделений ЧВК «Вагнер».
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