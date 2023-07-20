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Лондон ввел санкции против россиян, якобы связанных с ЧВК «Вагнер» в ЦАР, Судане и Мали

13:32 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании ввело санкции против восьми физических лиц и пяти компаний в ЦАР, Судане и Мали, предположительно связанных с ЧВК «Вагнер». Соответствующие позиции были внесены в новую версию санкционного списка, опубликованного в четверг МИД Соединенного Королевства.

Под санкции подпала «М Инвест» Евгения Пригожина, которая якобы занимается добычей золота в Судане, суданские Maroe Gold и Al-Solag Mining Company, а также Lobaye Invest Sarlu и Sewa Security, действующие в ЦАР и якобы «занимающиеся деятельностью, подрывающей мир и стабильность» в стране. Утверждается, что все компании связаны с ЧВК «Вагнер».

В списке также восемь человек, которых британский МИД считает сотрудниками структур Пригожина или командирами подразделений ЧВК «Вагнер».

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