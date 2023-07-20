Путин сможет по видеосвязи обменяться мнениями с коллегами на саммите БРИКС — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС, в котором он примет участие по видеосвязи, сможет в том числе обменяться мнениями с коллегами, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Речь идет о полноценном участии. Это будет и выступление президента, и — при необходимости — участие в обмене мнениями», — сказал он в ответ на просьбу уточнить формат участия Путина.