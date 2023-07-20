Процесс вступления Турции в ЕС зашел в тупик — Бербок

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что переговорный процесс по вступлению Турции в Европейский союз (ЕС) не только застопорился в последние годы, но и зашел глубоко в тупик. С таким утверждением она выступила в четверг перед журналистами по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе.

«У нас есть очень четкие правила в отношении процессов присоединения [к ЕС]», — сказала Бербок. «И то, что перспективы присоединения, процессы и прогресс в отношении Турции в последние годы не только зашли в тупик, но и, я бы сказала, оказались глубоко замороженными, объясняется тем, что основные главы, которые необходимы для этих переговоров — верховенство закона, защита прав человека — не только не реализованы, но и далеки от этого», — отметила она.