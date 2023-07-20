Агрессивность Польши требует повышенного внимания РФ и Белоруссии — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агрессивность Польши является поводом повышенного внимания к обеспечению безопасности России и Белоруссии, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Агрессивность Польши, враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации, конечно, — это повод для повышенного внимания», — сказал представитель Кремля журналистам, комментируя сообщения о переброске Польшей военных бригад к восточной границе.