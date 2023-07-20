Правительство Ирака разорвет отношения со Швецией в случае еще одного сожжения Корана

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Ирака официально проинформировало Швецию о намерении разорвать дипломатические отношения с королевством в случае, если акция с сожжением Корана в Стокгольме повторится. Об этом сообщила в четверг пресс-служба премьер-министра арабской республики.

«Правительство Ирака подтверждает, что оно по дипломатическим каналам проинформировало правительство Швеции о намерении разовраться дипломатические отношения со Швецией в случае повторения инцидента с сожжением Корана на ее территории и разрешения на это под предлогом свободы слова», — говорится в заявлении, опубликованном на странице пресс-службы иракского премьера в соцсети.

[обновлено 15:04]

Правительство Ирака решило выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, его слова распространило агентство ИНА.

По его данным, глава иракского кабмина потребовал от министерства иностранных дел, чтобы посол Швеции Джессика Свардстрём покинула территорию Ирака, а временный поверенный в делах Ирака в Стокгольме вернулся на родину.