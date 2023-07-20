Украина начала применять поставленные США кассетные боеприпасы на поле боя — WP

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные начали использовать в бою поставленные Соединенными Штатами кассетные боеприпасы. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.

По их данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять кассетные снаряды на юго-восточном участке фронта в попытке прорвать хорошо укрепленные российские позиции, замедлившие контрнаступление Украины.