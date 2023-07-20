0
0
99
НОВОСТИ

Euroclear получил 1,743 млрд евро дохода от реинвестирования активов РФ в 1-м полугодии

15:32 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный депозитарий Euroclear получил 1,743 млрд евро дохода в первом полугодии от реинвестирования активов России, говорится в опубликованном в четверг отчете компании. В нем подчеркивается, что чистая прибыль от санкционных активов составила 1,283 млрд евро.

В первом полугодии 2022 года доход от санкционных российских активов составлял 111 млрд евро, а чистая прибыль — 74 млрд евро.

При этом общий операционный доход площадки вырос в первом полугодии 2023 года до 3,107 млрд евро, что в 3,1 раза больше этого показателя за первое полугодие 2022 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 20.07.2023
РФ вводит уведомительный порядок передвижения для сотрудников британских дипмиссий
0
35
15:41 20.07.2023
Собянин: Москва выделит гранты на изменение внешнего архитектурного решения торговых центров
0
70
15:12 20.07.2023
Украина начала применять поставленные США кассетные боеприпасы на поле боя — WP
0
137
15:00 20.07.2023
Правительство Ирака разорвет отношения со Швецией в случае еще одного сожжения Корана
0
139
14:32 20.07.2023
Агрессивность Польши требует повышенного внимания РФ и Белоруссии — Песков
0
184
14:12 20.07.2023
Процесс вступления Турции в ЕС зашел в тупик — Бербок
0
210
14:00 20.07.2023
Путин сможет по видеосвязи обменяться мнениями с коллегами на саммите БРИКС — Песков
0
204
13:32 20.07.2023
Лондон ввел санкции против россиян, якобы связанных с ЧВК «Вагнер» в ЦАР, Судане и Мали
0
236
13:20 20.07.2023
Российский персонал покинул СКЦ в связи с прекращением зерновой сделки
0
273
13:05 20.07.2023
В Сумской области произошли взрывы
0
287

Возврат к списку