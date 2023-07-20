Euroclear получил 1,743 млрд евро дохода от реинвестирования активов РФ в 1-м полугодии

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный депозитарий Euroclear получил 1,743 млрд евро дохода в первом полугодии от реинвестирования активов России, говорится в опубликованном в четверг отчете компании. В нем подчеркивается, что чистая прибыль от санкционных активов составила 1,283 млрд евро.

В первом полугодии 2022 года доход от санкционных российских активов составлял 111 млрд евро, а чистая прибыль — 74 млрд евро.

При этом общий операционный доход площадки вырос в первом полугодии 2023 года до 3,107 млрд евро, что в 3,1 раза больше этого показателя за первое полугодие 2022 года.