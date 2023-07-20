РФ вводит уведомительный порядок передвижения для сотрудников британских дипмиссий
16:00 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва в ответ на враждебную политику Лондона вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по территории РФ, говорится в распространенном в четверг сообщении МИД России.
Ранее в этот же день в дипведомство был вызван временный поверенный в делах Великобритании в Москве Том Додд.
«Британская сторона была информирована о решении в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона, в том числе препятствующие нормальному функционированию российских загранучреждений в Великобритании, ввести уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории нашей страны», — указали в МИД РФ.
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