0
0
39
НОВОСТИ

РФ вводит уведомительный порядок передвижения для сотрудников британских дипмиссий

16:00 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в ответ на враждебную политику Лондона вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по территории РФ, говорится в распространенном в четверг сообщении МИД России.

Ранее в этот же день в дипведомство был вызван временный поверенный в делах Великобритании в Москве Том Додд.

«Британская сторона была информирована о решении в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона, в том числе препятствующие нормальному функционированию российских загранучреждений в Великобритании, ввести уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории нашей страны», — указали в МИД РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 20.07.2023
Киев заявил, что будет считать идущие в РФ по Черному морю суда перевозящими военные грузы
0
7
15:41 20.07.2023
Собянин: Москва выделит гранты на изменение внешнего архитектурного решения торговых центров
0
83
15:32 20.07.2023
Euroclear получил 1,743 млрд евро дохода от реинвестирования активов РФ в 1-м полугодии
0
105
15:12 20.07.2023
Украина начала применять поставленные США кассетные боеприпасы на поле боя — WP
0
145
15:00 20.07.2023
Правительство Ирака разорвет отношения со Швецией в случае еще одного сожжения Корана
0
147
14:32 20.07.2023
Агрессивность Польши требует повышенного внимания РФ и Белоруссии — Песков
0
190
14:12 20.07.2023
Процесс вступления Турции в ЕС зашел в тупик — Бербок
0
218
14:00 20.07.2023
Путин сможет по видеосвязи обменяться мнениями с коллегами на саммите БРИКС — Песков
0
208
13:32 20.07.2023
Лондон ввел санкции против россиян, якобы связанных с ЧВК «Вагнер» в ЦАР, Судане и Мали
0
242
13:20 20.07.2023
Российский персонал покинул СКЦ в связи с прекращением зерновой сделки
0
278

Возврат к списку