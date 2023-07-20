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Киев заявил, что будет считать идущие в РФ по Черному морю суда перевозящими военные грузы

16:12 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Украины заявило, что с 00:00 мск 21 июля все суда, следующие в Черном море в порты РФ, могут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

«Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины (так на Украине называют Крым и новые регионы РФ — прим. ТАСС), могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками», — говорится в заявлении МО, размещенном в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, Минобороны объявило судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива «опасным» и запретило его с 05:00 мск 20 июля.

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